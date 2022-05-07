В Касимовском районе из-за ремонта моста образовалась пробка

На трассе Москва-Касимов 7 мая затруднено движение. Причина этому — ремонт моста, сообщают пользователи соцсети ВКонтакте в группе «Автоклуб города Касимов».
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Сообщается, что пробка собирается со стороне Рязани в Гусь-Железном.
На трассе Москва-Касимов 7 мая затруднено движение. Причина этому — ремонт моста, сообщают пользователи соцсети ВКонтакте в группе «Автоклуб города Касимов».
Сообщается, что пробка собирается со стороне Рязани в Гусь-Железном.
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