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Суббота, 7 мая, 2022

В Касимовском районе из-за ремонта моста образовалась пробка

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В Касимовском районе из-за ремонта моста образовалась пробка

7info7

На трассе Москва-Касимов 7 мая затруднено движение. Причина этому — ремонт моста, сообщают пользователи соцсети ВКонтакте в группе «Автоклуб города Касимов».

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Сообщается, что пробка собирается со стороне Рязани в Гусь-Железном.

— Прогнозируем к обеду серьёзное затруднение движения. Возможно, даже хуже, чем в первые майские, — говорится в сообщении.

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