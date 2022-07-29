В Касимове задержали наркозакладчика

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Касимове наркозакладчика. Информация об этом появилась на сайте Управления МВД России по Рязанской области.

Весной этого года правоохранители задержали 25-летнего местного жителя, при себе у него находилось синтетическое наркотическое средство, предназначенное для личного употребления. В отношении молодого человека возбудили дело о хранении наркотиков. Позднее полицейским стало известно, что фигурант, находившийся под подпиской о невыезде, активно занялся распространением запрещённых веществ. При повторном задержании у касимовца обнаружили свёрток с веществом, содержащим N-метилэфедрон.

Предварительно установлено, что молодой человек работал «закладчиком» сразу на несколько городов — Касимов, Сасово, Коломну. Также он возил наркотики в посёлок Шилово. После задержания в Касимове он показал полицейским несколько закладок общей массой более 3 граммов, которые сделал ранее.