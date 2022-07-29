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В Касимове задержали наркозакладчика

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Касимове наркозакладчика. Информация об этом появилась на сайте Управления МВД России по Рязанской области.

Весной этого года правоохранители задержали 25-летнего местного жителя, при себе у него находилось синтетическое наркотическое средство, предназначенное для личного употребления. В отношении молодого человека возбудили дело о хранении наркотиков. Позднее полицейским стало известно, что фигурант, находившийся под подпиской о невыезде, активно занялся распространением запрещённых веществ. При повторном задержании у касимовца обнаружили свёрток с веществом, содержащим N-метилэфедрон.

Предварительно установлено, что молодой человек работал «закладчиком» сразу на несколько городов — Касимов, Сасово, Коломну. Также он возил наркотики в посёлок Шилово. После задержания в Касимове он показал полицейским несколько закладок общей массой более 3 граммов, которые сделал ранее.

— Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), проводится расследование. На основании ходатайства следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

В Касимове задержали наркозакладчика
В Касимове задержали наркозакладчика
В Касимове задержали наркозакладчика
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