В Касимове задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу резко раскритиковал приезд певицы Аллы Пугачевой в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина. Журналиста возмутило, что многие встретили артистку тепло и были рады встрече с ней. «Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь! Всю эту шелуху! Всю эту...