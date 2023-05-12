В Касимове задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

Сотрудники Росгвардии задержали в Касимове мужчину, который объявлен в федеральный розыск. Подробностями задержания поделилась пресс-служба ведомства.
Задержать ранее судимого местного жителя 1977 года рождения удалось в ходе патрулирования улиц города. На него обратили внимание сотрудники вневедомственной охраны. После проведения проверки они установили, что гражданин находится в федеральном розыске за совершение преступления по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Для дальнейших разбирательств мужчину передали сотрудникам полиции.