В Калининградской области мужчина зарезал сына сожительницы во время застолья

Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Балтийска, который подозревается в убийстве 30-летнего приятеля, пишет Клопс.

Инцидент произошел вечером 27 ноября в квартире на проспекте Ленина. По версии следствия, злоумышленник распивал спиртное в компании сына сожительницы.

Выяснилось, что молодой человек, который был судим за убийства и другие преступления, упрекнул убийцу в отсутствии судимостей. В итоге он сам протянул собутыльнику кухонный нож со словами: «Давай, воткни, если ты мужик!», после чего оскорбленный мужчина ударил им оппонента в грудь.

Нападавший сразу вызвал скорую помощь и сообщил о случившемся матери погибшего. Мужчина оставался в квартире до приезда медиков и полицейских. В итоге потерпевший скончался.