В Ярославле работники скорой пожаловались на маленькие зарплаты

Работники скорой помощи в Ярославле пожаловались порталу 76.RU на маленькие зарплаты.

Медработники утверждают, что им перестали выплачивать надбавки за работу с пациентами с ковидом, а это ощутимо ударило по кошельку.

«После того как прекратились ковидные выплаты, я стал получать 25 тысяч рублей. Это мизерная зарплата», – рассказал один из фельдшеров.

Другой сотрудник скорой помощи высказался, что последний раз выплата была в феврале. Медики пояснили, что выплаты учитывались за сутки работы. При этом, как утверждается, технически выплаты не отменили.