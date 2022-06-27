В Ярославле молодому мотоциклисту отрезало голову отбойником

Днем 27 июня в Заволжском районе Ярославля недалеко от зоопарка произошла смертельная авария, пишет 76.RU.

Один из членов мотоклуба рассказал, что молодой человек, вероятно, не справился с управлением. В результате отбойником ему отрезало голову. Судя по опубликованным в Сети кадрам, его тело лежало отдельно на дороге.

«Только сегодня утром он купил мотоцикл и шлем», — уточнил его друг из сообщества.

Собеседник издания считает, что парень мог поскользнуться на битуме. На мотоцикле он ехал в шлеме, но другой экипировки на нем не было.

Выяснилось, что мужчина двигался в сторону Вологды. Его личность устанавливается.