В январе в Рязани повысится стоимость проезда в маршрутках

В декабре 2024 года юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями направлены уведомления в адрес управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани по повышению стоимости проезда и провоза багажа на обслуживаемых маршрутах регулярных перевозок транспорта общего пользования города Рязани до 40 рублей как за наличный, так и безналичный расчет.

С 1 января 2025 года стоимость проезда повысится в автобусах маршрута № 32М3.

С 10 января 2025 стоимость проезда повысится в автобусах маршрутов № 30М3, № 41М2, № 42М2, № 49М2, 50М3, 66М2, 68М3, № 71М2, № 77М2.

С 13 января 2025 стоимость проезда повысится в автобусах маршрутов № 33М2, № 46М2, № 47М2, № 58М2, № 65М2, № 73аМ2, № 75М2, № 85аМ3, № 95М2, № 99М2.

С 14 января 2025 стоимость проезда повысится в автобусах маршрута № 53М2.

С 15 января 2025 стоимость проезда повысится в автобусах маршрута № 71бМ2, № 88М2.

С 23 января 2025 года стоимость проезда повысится в автобусах маршрута № 62М2.

Реклама

С 24 января 2025 года стоимость проезда повысится в автобусах маршрута № 73бМ2.

В соответствии с постановлением Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области № 260 от 10.12.2024 г. с 1 января 2025 года увеличиться стоимость проезда в автобусах и троллейбусах МУП г. Рязани «УРТ» и составит 33 рубля за наличный расчет и 31 рубль за безналичный расчет.

В настоящее время уведомления о повышении стоимости проезда не получено от перевозчика осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту № 90М2.