В январе почти 30% рязанских организаций были убыточны

В январе 2025 года общая сумма прибыли организаций в Рязанской области составила 8,6 млрд рублей. Такие данные приводит Рязаньстат.

Доля прибыльных организаций – 70,7%, убыточных – 29,3%.

Самая высокая прибыль – 4,2 млрд рублей – получена предприятиями обрабатывающих производств, 1,7 млрд рублей – сельского хозяйства, 0,9 млрд рублей – строительства.

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Общая сумма убытка рязанских предприятий составила 1,5 млрд рублей, что на 7,3% больше значения января 2024 года.

Информация приведена без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций.