В январе–феврале объем промышленного производства в Рязанской области вырос на 5,5%

На 5,5% увеличился объем промышленного производства в Рязанской области в январе–феврале 2025 года по сравнению с годом ранее. Такие данные приводит Рязаньстат.

На 7% увеличились объемы обрабатывающих производств.

В 2,3 раза вырос объем услуг полиграфии и копирования, на 36,6% — производство текстильных изделий, на 28,8% — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, на 21% — ремонт и монтаж машин и оборудования, на 14% — производство одежды.

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На 42,1% снизилось производство кожи и изделий из кожи, на 17,7% — автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 12,3% — мебели, на 4,2% — электрического оборудования.