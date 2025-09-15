В Ижевском автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратура Спасского района начала проверку.

Инцидент произошел 14 сентября в селе Ижевское. По предварительной информации, автомобиль сбил 9-летнего мальчика, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ.