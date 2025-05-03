Суббота, 3 мая, 2025
13.7 C
Рязань
Происшествия

В интернете появился фейк о выделении дополнительной матпомощи жителям РФ

Алексей Самохин

В интернете появилась фейковая информация о выделении дополнительной материальной помощи жителям некоторых регионов России.

Распространяется скан документа, якобы подписанного полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щёголевым. Помощь обещают жителям Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей, чьё имущество пострадало в результате боевых действий. Некоторые из этих людей могут находиться в Рязани и Рязанской области.

Чтобы получить помощь, граждан просят отправить личные данные на электронную почту или через бот в Telegram.

Реклама

Основная цель злоумышленников — сбор персональных данных. Не поддавайтесь на их уловки и не передавайте никому личные данные! Будьте бдительны и предупредите близких!

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.