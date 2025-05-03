В интернете появился фейк о выделении дополнительной матпомощи жителям РФ

В интернете появилась фейковая информация о выделении дополнительной материальной помощи жителям некоторых регионов России.

Распространяется скан документа, якобы подписанного полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щёголевым. Помощь обещают жителям Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей, чьё имущество пострадало в результате боевых действий. Некоторые из этих людей могут находиться в Рязани и Рязанской области.

Чтобы получить помощь, граждан просят отправить личные данные на электронную почту или через бот в Telegram.

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