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Культура и события

В Индонезии актеры Рязанского театра драмы показали спектакль-променад «Коротко о Рязани»

Анастасия Мериакри

Актеры Рязанского театра драмы с 13 по 15 апреля приняли участие в международном культурно-просветительном проекте «Слово о русском сердце» в Джакарте, Индонезии. Это масштабное событие, посвящённое 75-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией и 100-летнему юбилею Россотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В рамках проекта театр драмы представил:

  • детский спектакль «Волшебные сны Кузьмы» (6+) – сказочную историю, раскрывающую богатство народных традиций и ярких образов героев,
  • мастер-классы по актерскому мастерству – уникальная возможность поделиться нашим опытом и секретами сценического движения и пластики, а также ближе познакомиться с тонкостями профессии,
  • спектакль-променад «Коротко о Рязани» (6+) – интерактивное театральное путешествие, позволяющее увидеть многогранность родного города через креативную форму презентации.

С большим успехом прошла премьера спектакля-променада «Коротко о Рязани». Постановка сочетает в себе элементы театра и виртуальное путешествие по страницам истории нашего города. Она переносит зрителей в древний русский город, который славится своим богатым историческим и культурным наследием, позволяя зрителям погрузиться в атмосферу Рязани благодаря индивидуальным стереонаушникам и видеотрансляции. 

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В «Коротко о Рязани» скоморох и Петрушка становятся проводниками в необычное путешествие сквозь пространство и время. К ним присоединяются колоритные персонажи — Косопуз и Баба Рязанская, одетые в традиционные русские костюмы, которые соединяют фольклор, вымысел и живую театральную игру. 

«Спектакль стал настоящим открытием для местной публики, подарив зрителям не только наслаждение искусством, но и возможность узнать больше о рязанской культуре и традициях», — отметили актеры.

В Индонезии актеры Рязанского театра драмы показали спектакль-променад «Коротко о Рязани» С большим успехом прошла премьера спектакля-променада «Коротко о Рязани». Постановка сочетает в себе элементы театра и виртуальное путешествие по страницам истории нашего города.
Фото: https://t.me/rzndrama
В Индонезии актеры Рязанского театра драмы показали спектакль-променад «Коротко о Рязани» С большим успехом прошла премьера спектакля-променада «Коротко о Рязани». Постановка сочетает в себе элементы театра и виртуальное путешествие по страницам истории нашего города.
Фото: https://t.me/rzndrama
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