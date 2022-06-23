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Четверг, 23 июня, 2022

В Генплан Рязани внесли изменения

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7info

В Генплан Рязани внесли изменения

На заседании Рязанской городской Думы 23 июня депутаты приняли решение о внесении изменений в Генеральный план Рязани, сообщила пресс-служба представительного органа.

Изменения коснулись территории, расположенной по адресу: г. Рязань, ул. Качевская, 30, стр. 1. Её перевели из зоны прочих неселитебных территорий в многофункциональную зону делового, общественного и коммерческого назначения. Сделано это для реконструкции рынка и остановочного комплекса.

Также депутаты одобрили передачу земельного участка, расположенного по адресу ул. Соборная, д. 18, в государственную собственность Рязанской области. Здесь предполагается размещение объектов промышленной и технологической инфраструктуры в сфере электроники.

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