В Екатеринбурге умер смотрящий из известной ОПГ «Синие» Балагур

В Екатеринбурге ушел из жизни участник известной ОПГ «Синие» Сергей Балагуров по прозвищу Балагур, пишет URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, заключенный был смотрящим за одним из районов города.

«Балагур умер от проблем со здоровьем, он часто сидел, в последний раз — в одной из колоний Ивделя», — рассказал источник.

Собеседник издания утверждает, что Балагуров пользовался авторитетом и уважением в криминальных кругах. Ему было 62 года. На днях его похоронили на Восточном кладбище.

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Агентство уточнило, что «Синие» появились в Екатеринбурге во время Перестройки, в девяностые они считалась одной из самых мощных группировок наряду с ОПГ «Уралмаш» и «Центровые».