В двух районах Рязанской области отключат газ

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщило о проведении филиалом ООО «Газпром трансгаз Москва» Путятинское ЛПУМГ ремонтных работ на ГРС «Путятино». В связи с этим будет временно прекращена подача газа населению с 10:00 25 июля до 10:00 28 июля в следующих населённых пунктах:

п. Агрокультура, д. Александровка, п. Александровкие выселки, с. Воршево, п. Выдерга, с. Екатериновка, п. Свободо — Заводской, с. Строевское, п. Тырница, с. Большая Екатериновка, с. Караулово, п. Новая Деревня, д. Петровка, с. Карабухино, с. Макеево, с. Романовы Дарки, д. Сомово, п. Воропаевка, с. Глебово, с. Путятино.

В Шацком районе планируется проведение огневых работ по монтажу временного узла редуцирования для проведения технического перевооружения ГРС. В связи с этим будет временно прекращена подача газа населению ГРС Шацк с 14.00 26 июля до 14.00 31 июля (с учётом повторных пусков) в следующих населённых пунктах:

д. Александровка, д. Алеменево, д. Богословка, с. Большой Пролом, с. Борки, п. Вачкас, с. Высокое, д. Губколь, с. Казачий Дюк, с. Казачья Слобода, с. Карнаухово, с. Кривая Лука, с. Кулики, п. Лесная Поляна, с. Лесное Конобеево, с. Лесное Ялтуново, п. Луч, с. Малый Пролом, д. Новая, с. Новософьино, с. Новочернеево, д. Парсаты, п. Первомайский, с. Печины, с. Польное Конобеево, с. Польное Ялтуново, с. Райполье, п. Садовый, с. Старочернеево, д. Сторожки, д. Сявель, с. Тарадеи, д. Тархань, с. Токарево, с. Федосово, с. Чёрная Слобода, п. Чечеры, с. Шевырляй, г. Шацк.