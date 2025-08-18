В двух районах Рязанской области отключат газ

Компания «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщила о временном ограничении подачи газа в Александро-Невском и Ухоловском районах в связи с проведением ремонтных работ.

Филиал «Газпром трансгаз Москва» (Моршанское ЛПУМГ) выполняет ремонт на газораспределительной станции «Александро-Невский». В связи с этим с 08:00 26 августа до 20:00 29 августа (с учётом повторных пусков) будет приостановлена подача газа предприятиям и населению по следующим адресам:

все населённые пункты Александро-Невского района, включая р.п. Александро-Невский;

Ухоловский район: сёла Богородицкое, Волынщино, Заречье, Коноплино, Пронск, Сатино.

Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.