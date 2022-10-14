Пятница, 14 октября, 2022
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В ДТП в Скопинском районе пострадала женщина-водитель

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В Скопинском районе 13 октябрь столкнулись Peugeot и Kia, подробности произошедшего обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё случилось в 08.15 на 88-м километре автодороги «Рязань – Пронск – Скопин». 37-летняя жительница Скопина за рулём Peugeot, по предварительной информации, столкнулась с Kia. За рулём находился 44-летний мужчина.

В результате автоледи получила травмы. Её госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка.

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