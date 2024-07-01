В ДТП в Рыбновском районе погибла женщина и пострадал ребёнок

30 июня на трассе М5 в Рыбновском районе произошла авария с трагическим исходом. В результате трагедии погибла женщина, а также пострадали два человека, включая ребёнка. Об этом сообщает Управление МВД по Рязанской области.

Согласно данным ведомства, около 8:05 на 162-м километре дороги М5 «Урал» столкнулись грузовой автомобиль Sitrak и «Лада Ларгус». Управляли ими житель Пензенской области и Москвы соответственно.

Пассажирка легкового автомобиля в возрасте 62 лет скончалась на месте происшествия из-за полученных травм. Водителю «Лады» и 10-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь.