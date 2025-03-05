В ДТП в Рязани пострадала 77-летняя женщина-пешеход

В Рязани 4 марта произошло ДТП, в котором пострадала 77-летняя женщина. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

Рядом с домом № 9/1 по улице Гагарина в 15:50 автомобиль ВАЗ-11113, за рулем которого находился 30-летний рязанец, столкнулся с «Мерседес Бенц» под управлением 57-летнего мужчины. Первая машина по инерции продолжила движение и совершила наезд на 77-летнюю женщину и на фонарный столб.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. В ДТП также пострадал водитель автомобиля ВАЗ-11113.

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Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.