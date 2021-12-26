В ДТП с участием ВАЗ-21074 и «Камаза» в Шиловском районе погибли два человека

В результате столкновения легкового автомобиля с «Камазом» в Шиловском районе Рязанской области погибли два человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

25 декабря в 20.35 на 269-м километре автодороги М5 «Урал» мужчина 1992 года рождения без водительских прав не справился с управлением автомобилем ВАЗ-21074 и совершил столкновение с рефрижератором «Камаз» под управлением водителя 1971 года рождения.

В аварии погибли 30-летний пассажир и 18-летняя пассажирка «семёрки». Водителю потребовалась помощь медиков.

Реклама

Госавтоинспекция проводит проверку.