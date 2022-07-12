В ДТП с пожарной машиной в Рязани пострадал водитель «Тойота Камри»

В результате ДТП с пожарной машиной на улице Циолковского Рязани пострадал человек. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

12 июля в 17.00 у дома № 25А произошло столкновение автомобилей противопожарной службы и «Тойота Камри». Травмы получил 39-летний водитель иномарки. Мужчине оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, пожарные ехали с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. Вероятно, на крупный пожар в посёлок Соколовка.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.