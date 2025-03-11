В ДТП с переворотом в Рязани пострадала 14-летняя девушка

В результате ДТП с переворотом автомобиля у «Барса» на Московском шоссе Рязани пострадала 14-летняя девушка. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В понедельник, 10 марта, в 14:40 напротив дома № 6 по Московскому шоссе произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Поло» под управлением 21-летней рязанки и маршрутного автобуса «Пежо» под управлением 37-летнего жителя Рязанского района.

Помощь медиков после столкновения автомобилей потребовалась пассажирке легковушки.

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Сотрудники ГАИ проводят проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.