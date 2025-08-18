В Дашково-Песочне открылся обновленный пункт приёма платежей компании «Р-Энергия»

Обновленный пункт приема платежей компании «Р-Энергия» открылся в Рязани. Он расположен в Дашково-Песочне, в магазине «Дикси» на улице Зубковой, 1.

По словам генерального директора компании Ильи Шишкина, раньше там находился киоск, принимавший оплату, но было принято решение заменить его на более современное и удобное место.

— Это обеспечит высокий уровень обслуживания как для наших кассиров, так и для клиентов, — отметил Шишкин во время осмотра помещения.

Новый пункт выглядит стильно — он брендирован в цветовой гамме компании, оснащён информационной стойкой с материалами для потребителей.

Пункт работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30, что позволяет клиентам гибко планировать время для внесения платежей.