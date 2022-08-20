В Дагестане свадьба закончилась драмой с семью погибшими родственниками

В Ногайском районе Дагестана произошла смертельная авария с участием «Газели», которая везла гостей на свадьбу, сообщается РИА Новости.

По предварительной информации, накануне ночью на 30-м километре дороги «Кочубей — Нефтекумск — Минеральные Воды» 60-летний водитель уснул за рулем.

В итоге транспортное средство выехало на встречную полосу, где врезалось в грузовик. На месте погибши семь человек, в том числе ребенок. Еще пять человек попали в больницу.

Уточняется, что все погибшие были родственниками, которые ехали на свадьбу в Ставрополь.