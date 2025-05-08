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Фото: 7info
Культура и события

В ЦПКиО прошли народные гуляния «Победный май»

Анастасия Мериакри

8 мая на площади перед Зелёным театром в Центральном парке культуры и отдыха прошли народные гулянья «Победный май» (6+), посвящённые Дню Победы. Гости праздника окунулись в атмосферу военных лет: звучали любимые песни тех времён, работала полевая кухня с горячей кашей и чаем, а для желающих провели мастер-класс по плетению сетей. 

Мероприятие собрало горожан разных поколений — от пожилых гостей до молодых семей с детьми. Организаторы постарались создать тёплую и душевную атмосферу, украсив территорию плакатами и инсценировками с военной тематикой. 

«Такие праздники объединяют нас, помогают сохранить память о героях и передать её детям», — поделилась одна из участниц гуляний.

В ЦПКиО прошли народные гуляния «Победный май» Мероприятие собрало горожан разных поколений — от пожилых гостей до молодых семей с детьми. Организаторы постарались создать тёплую и душевную атмосферу, украсив территорию плакатами и инсценировками с военной тематикой.
В ЦПКиО прошли народные гуляния «Победный май» Мероприятие собрало горожан разных поколений — от пожилых гостей до молодых семей с детьми. Организаторы постарались создать тёплую и душевную атмосферу, украсив территорию плакатами и инсценировками с военной тематикой.
В ЦПКиО прошли народные гуляния «Победный май» Мероприятие собрало горожан разных поколений — от пожилых гостей до молодых семей с детьми. Организаторы постарались создать тёплую и душевную атмосферу, украсив территорию плакатами и инсценировками с военной тематикой.
В ЦПКиО прошли народные гуляния «Победный май» Мероприятие собрало горожан разных поколений — от пожилых гостей до молодых семей с детьми. Организаторы постарались создать тёплую и душевную атмосферу, украсив территорию плакатами и инсценировками с военной тематикой.
В ЦПКиО прошли народные гуляния «Победный май» Мероприятие собрало горожан разных поколений — от пожилых гостей до молодых семей с детьми. Организаторы постарались создать тёплую и душевную атмосферу, украсив территорию плакатами и инсценировками с военной тематикой.
В ЦПКиО прошли народные гуляния «Победный май» Мероприятие собрало горожан разных поколений — от пожилых гостей до молодых семей с детьми. Организаторы постарались создать тёплую и душевную атмосферу, украсив территорию плакатами и инсценировками с военной тематикой.
В ЦПКиО прошли народные гуляния «Победный май» Мероприятие собрало горожан разных поколений — от пожилых гостей до молодых семей с детьми. Организаторы постарались создать тёплую и душевную атмосферу, украсив территорию плакатами и инсценировками с военной тематикой.
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