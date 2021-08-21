В Челябинске охранник ударил девочку кулаком по лицу

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Полиция возбудила административное дело по статье «побои» в отношении охранника в торговом центре Челябинска, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр УМВД по городу.

Сообщается, что инцидент произошел на днях в ТРК «Космос». На фуд-корте мужчина подошел к 14-летней девочки, сидевшую за столиком, и со всей силы ударил ее кулаком по лицу. Появилось видео с места событий.

В отношении матери ребенка возбуждено дело по статье «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В полиции уточнили, что продолжают проверку по факту случившегося.