В Челябинской области простятся с хоккейным тренером Аскаровым, погибшим в зоне СВО

В Копейске Челябинской области в пятницу, 3 октября, состоится прощание с тренером детской хоккейной школы Коркино Маратом Юсуфовичем Аскаровым, который трагически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба МБУДО «Спортивная школа по хоккею», где он работал.

Церемония прощания пройдёт 3 октября в Копейске на улице Братьев Гожевых, 5А, с 12:00 до 13:00.

Прощание будет организовано на улице, поскольку ожидается большое количество людей.

Похоронят Марата Аскарова на городском кладбище в посёлке Горняк. Все желающие могут проводить тренера в последний путь.