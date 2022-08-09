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В Челябинске маршрутчик зажал безбилетницу дверьми и прокатил с ветерком

Водитель маршрутного городского транспорта в Челябинске зажал дверьми женщину без билета, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель решил проучить безбилетницу и прокатил ее «с ветерком» до следующей остановки.

«У женщины было всего 10 рублей, а нужно было заплатить 28», – говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как пассажиры пытаются уговорить мужчину освободить женщину и впустить в салон. Они предложили заплатить за несчастную и пригрозили вызывать полицию. Некоторые перешли на крик и стали оскорблять водителя, назвав его «скотиной». В итоге он уступил.

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