Понедельник, 11 ноября, 2024
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В центре Рязани высадили ещё 79 деревьев

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Валерия Мединская

В Рязани продолжаются работы по комплексному озеленению, которое проводится по поручению губернатора Павла Малкова. Ещё 79 деревьев в центре города посадили в прошедшие выходные.

По сообщению пресс-службы горадминистрации, рабочие высадили 41 дерево на улице Свободы и 38 – на улице Яхонтова. Это деревья, вырощенные в рязанских питомниках. Они приспособлены к местному климату.

Напомним, что разработан и сейчас реализуется комплексный план озеленения города, по которому деревья высадят на 30 улицах в разных районах, в том числе на Московском шоссе, улицах Зубковой, Октябрьской, Костычева, Татарской, Тимуровцев, Черновицкой и других.

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