Днём во вторник, 8 июля, в центре Рязани сбили мотоциклистку. Об инциденте, ссылаясь на подписчиков, сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

ДТП произошло на площади Ленина, на перекрёстке Первомайского проспекта с улицей Маяковского. По словам очевидца, девушка жива, она сидит на асфальте.

Судя по всему, участником аварии также стал легковой автомобиль.

Обстоятельства ДТП, официальная информация уточняются.

Фото: телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».