Днём в четверг, 15 мая, в центре Рязани произошло ДТП. Фото последствий аварии РИА 7info прислал подписчик.

ДТП случилось недалеко от здания РГУ имени Есенина на перекрёстке улиц Свободы и Садовой. Автомобили получили механические повреждения.

Официальная информация не поступала.

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