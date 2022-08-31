В центре Рязани до 29 сентября перекроют движение из-за ремонта теплотрассы

Из-за ремонта тепловых сетей на улице Павлова в центре города перекроют движение транспорта, сообщил сайт администрации Рязани.

До 29 сентября закроют участок улицы от дома № 25 до пересечения с улицей Семинарской. Кроме того, ограничат движение по одной полосе на улице Семинарской в сторону улицы Пожалостина в районе пересечения с улей Павлова.

Место работ огородят, установят необходимые дорожные знаки.

Администрация Рязани просит жителей города учитывать эту информацию при планировании маршрута.