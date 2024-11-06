Среда, 6 ноября, 2024
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В БСМП Рязани поступили первые раненые бойцы СВО

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Алексей Самохин

В больницу скорой медицинской помощи Рязани, которую перепрофилируют в госпиталь для бойцов СВО, поступили первые раненые. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанский репортёр».

По данным источника, пациентов в тяжёлом состоянии пока нет, но остро стоит вопрос с использованием технических средств реабилитации.

— Для раненых необходимы костыли, ходунки, трости, коляски, памперсы и урологические прокладки, корсеты, пояса, косынки для рук, — пишет автор поста.

Сообщается, что в госпитале будут работать военные врачи, которые усилят коллектив БСМП, изначально ориентированный на другие задачи. Средний медперсонал составят медсёстры клиники.

Официальная информация не поступала.

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