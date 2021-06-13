В Бронницах во время соревнований по триатлону утонул спортсмен

В подмосковных Бронницах утонул спортсмен в ходе соревнований по триатлону, рассказала в Instagram очевидец событий Ольга Федорова.
По ее словам, инцидент произошел во время фестиваля TITAN-2021.
«Рядом не оказалось нормальной медицинской помощи. Нет, скорая была. Но видимо для галочки», – пояснила Федорова.
Она выразила соболезнования родным и близким триатлета.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, участнику соревнований стало плохо при заплыве на дистанции.
Подчеркивается, что спасатели достали его из воды, оказали помощь и передали медикам. Мужчина умер в карете скорой помощи. Следователи начали проверку.