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Воскресенье, 13 июня, 2021
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В Бронницах во время соревнований по триатлону утонул спортсмен

Никита Брыкин
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В подмосковных Бронницах утонул спортсмен в ходе соревнований по триатлону, рассказала в Instagram очевидец событий Ольга Федорова.

По ее словам, инцидент произошел во время фестиваля TITAN-2021.

«Рядом не оказалось нормальной медицинской помощи. Нет, скорая была. Но видимо для галочки», – пояснила Федорова.

Она выразила соболезнования родным и близким триатлета.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, участнику соревнований стало плохо при заплыве на дистанции.

Подчеркивается, что спасатели достали его из воды, оказали помощь и передали медикам. Мужчина умер в карете скорой помощи. Следователи начали проверку.

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