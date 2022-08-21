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В Брянске хулиганы устроили погром на «Острове Свободы» и свернули шею котенку

Жители Брянска пожаловались на выходку хулиганов, которые устроили погром в военно-тактическом клубе BARBUDOS на «Острове Свободы» на улице Речной, пишет Брянск Today.

Инцидент произошел в ночь на 20 августа. По словам очевидцев, злоумышленники разбили на территории стеклянные бутылки и расправились с местным любимцем – котенком Рыжиком.

«Мы нашли малыша со свернутой шеей. Кому понадобилось убивать беззащитное животное?» – возмущаются брянцы.

Ранее неизвестные сломали на Острове Свободы некоторое оборудование.

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