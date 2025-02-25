В больнице РЖД в Рыбном ведутся восстановительные работы после пожара

В больнице РЖД в Рыбном, в которой произошел пожар, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщает телеграм-канал «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области».

Сейчас проводится демонтаж конструкций, пострадавших при пожаре. Организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений для предотвращения повторных случаев возгорания. На данный момент дежурят 3 расчета. По необходимости проводится проливка деревянных конструкций. В настоящее время на месте находятся 3 расчёта.

Информация о повторной эвакуации людей, появившаяся сегодня на просторах интернета, ложная. Пациентов в здании больницы нет, идут плановые работы по восстановлению.