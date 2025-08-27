В бердской школе раскрыли детали смерти ученицы на репетиции к 1 сентября

Причиной смерти ученицы девятого класса школы № 3 «Пеликан» в Бердске стал несчастный случай, рассказала НГС замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Агишова.

По ее словам, трагедия произошла во вторник. Ранее в соцсетях писали, что девочки не стало прямо во время репетиции к 1 сентября. Замдиректора уточнила, что эти события никак не связаны.

«Ребенок просто сидел на диванчике в школе, это случилось внезапно, скоропостижно — никаких заключений пока нет», — рассказала Агишова.

Собеседница издания подчеркнула, что школьница накануне трагедии не бегала, травмирующих факторов не было.

Агишова добавила, что погибшая была хорошей и положительной девочкой.