В бердской школе раскрыли детали смерти ученицы на репетиции к 1 сентября

Причиной смерти ученицы девятого класса школы № 3 «Пеликан» в Бердске стал несчастный случай, рассказала НГС замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Агишова.
По ее словам, трагедия произошла во вторник. Ранее в соцсетях писали, что девочки не стало прямо во время репетиции к 1 сентября. Замдиректора уточнила, что эти события никак не связаны.
Собеседница издания подчеркнула, что школьница накануне трагедии не бегала, травмирующих факторов не было.
Агишова добавила, что погибшая была хорошей и положительной девочкой.