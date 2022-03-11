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Пятница, 11 марта, 2022

В Белгородской области проверят информацию об обломке неизвестного объекта

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В Белгородской области проверят информацию об обломке неизвестного объекта

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Спецслужбы проверят информацию об обломке неизвестного объекта, который нашли в Новом Осколе, заявил глава администрации Андрей Гриднев, пишет Бел.Ру.

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По его словам, безопасности жителей ничего не угрожает, и люди могут успокоиться.

«Обстановка на территории городского округа стабильная. Прошу вас доверять информации только из официальных источников», – пояснил Гриднев.

Ранее сообщалось, что обломок упал в местный парк. В региональных правоохранительных структурах предположили, что речь идет о разгонной части от боеприпаса.

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