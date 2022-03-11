В Белгородской области проверят информацию об обломке неизвестного объекта

Спецслужбы проверят информацию об обломке неизвестного объекта, который нашли в Новом Осколе, заявил глава администрации Андрей Гриднев, пишет Бел.Ру.

- Реклама -

По его словам, безопасности жителей ничего не угрожает, и люди могут успокоиться.

«Обстановка на территории городского округа стабильная. Прошу вас доверять информации только из официальных источников», – пояснил Гриднев.

Ранее сообщалось, что обломок упал в местный парк. В региональных правоохранительных структурах предположили, что речь идет о разгонной части от боеприпаса.