В Белгороде прокомментировали видео со «сбитой украинской ракетой»

Авторы телеграм-канала канала «Война с фейками» опровергли информацию о сбитой украинской ракете над Белгородом.

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Утром во вторник, 22 марта, местные жители услышали взрывы. В соцсетях появились сведения, согласно которым системы ПВО по ракетам.

Подчеркивается, что свидетельства, которые могли бы подтвердить факт обстрела Белгородской области со стороны Украины, отсутствуют. Также не найдено осколков ракеты.

Вероятно, на видео запечатлена работа системы ПВО по разведывательному беспилотнику, который залетел на территорию России.