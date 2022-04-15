10.3 C
Рязань
Пятница, 15 апреля, 2022

В Белгороде начался суд над сестрами, которые дарили цветы в желто-голубой одежде

spot_img
На главнуюНовости мира

В Белгороде начался суд над сестрами, которые дарили цветы в желто-голубой одежде

powder

Начался суд над сестрами Надеждой Россинской и Еленой Егоровой, которых задержали на Соборной площади в Белгороде, пишет Бел.Ру.

- Реклама -

Инцидент произошел 20 марта. Известно, что девушки раздавали цветы с плакатами «Колеусы вегетативные в дар» и «Изолепсис, алоэ в дар». При этом на них были в голубые платья и желтых колготки.

В итоге на одну из сестер составили протокол об участии в незаконном митинге, шествии или пикетировании.

«Весь состав правонарушения заключается в раздаче цветов в голубом платье и желтых колготках. Может быть, судьи посоветуют полицейским закрыть дело и забыть о своих претензиях по поводу подаренных колеусов и алоэ, чтобы над ними не смеялись?» – задался вопросом адвокат девушек Евгений Соколов.

После выступления защитника судья решила перенести рассмотрение дела на 29 апреля.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяМэр Орла Парахин похвастался горожанам, что в его жизни все хорошо
Комментарии для сайта Cackle