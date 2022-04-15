В Белгороде начался суд над сестрами, которые дарили цветы в желто-голубой одежде

Начался суд над сестрами Надеждой Россинской и Еленой Егоровой, которых задержали на Соборной площади в Белгороде, пишет Бел.Ру.

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Инцидент произошел 20 марта. Известно, что девушки раздавали цветы с плакатами «Колеусы вегетативные в дар» и «Изолепсис, алоэ в дар». При этом на них были в голубые платья и желтых колготки.

В итоге на одну из сестер составили протокол об участии в незаконном митинге, шествии или пикетировании.

«Весь состав правонарушения заключается в раздаче цветов в голубом платье и желтых колготках. Может быть, судьи посоветуют полицейским закрыть дело и забыть о своих претензиях по поводу подаренных колеусов и алоэ, чтобы над ними не смеялись?» – задался вопросом адвокат девушек Евгений Соколов.

После выступления защитника судья решила перенести рассмотрение дела на 29 апреля.