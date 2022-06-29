В Белгороде бюджетников просили оставлять комментарии против троллейбусов

Белгородских бюджетников просили оставлять комментарии в Сети против сохранения троллейбусов в городе, пишет Фонарь.

Сообщается, что работникам бюджетных учреждений разослали методички, в которых указаны примеры комментариев, время и очередность их публикации.

В постах, как утверждается, речь должна была идти о бессмысленности сбора обращений за сохранение троллейбусов, о преимуществах автобуса, а также о необходимости направить деньги на строительство школ и детских садов.

Троллейбусы с улиц Белгорода планируется убрать с 1 июля.