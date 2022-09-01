В Астрахани полуголый мужчина напугал проезжающих водителей

Сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Астрахани, который бегал по проезжей части, пишет Астрахань 24.

Инцидент произошел 31 августа. По словам напуганных водителей, своими действиями полуголый мужчина создавал угрозу жизни и здоровью как его самого, так и окружающих.

Также злоумышленник оказал неповиновение полицейским при задержании. При этом он отказался пройти освидетельствование на употребление алкоголя и наркотиков. В отношении задержанного составлено несколько административных материалов.

Астраханцу грозит арест на срок до 15 суток либо штраф в размере до 5 тысяч рублей.