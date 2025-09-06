В 2025 году поток туристов в Рязанской области достигнет 2 млн, прогнозрует Павел Малков

Рост турпотока в Рязанской области в 2025 году может достигнуть 2 миллионов человек. Соответствующий прогноз дал губернатор Павел Малков на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом пишет ТАСС.

«Турпоток в Рязанскую область заметно увеличивается: в 2024 году по сравнению с 2023-м — более чем на 90%. За 2023 год в регионе побывали 813,7 тыс. человек, за 2024 год — более 1 млн 570 тыс. По итогам 2025 года ожидаем поток туристов не менее 2 млн человек», — сказал губернатор Рязанской области.

Павел Малков подчеркнул, что у Рязанской области большой потенциал в сфере туризма. Регион активно развивает туристическую инфраструктуру: работают порядка 160 гостиниц, санаториев, баз отдыха и хостелов, общая вместимость которых достигает 10 тысяч мест. Для туристов функционируют более 800 ресторанов и кафе, в некоторых заведениях гости могут попробовать национальные блюда рязанского края. Продолжают строиться оздоровительные центры, туристические комплексы, музеи, аквапарк, глэмпинг-парк и другие объекты.

Губернатор области отметил, что Рязанская область принимает участие в программе развития выездного туризма «Открой твою Россию». Программа поможет открыть регион не только для российских туристов, но и для граждан дружественных стран. Благодаря участию в ней поездки для туристов станут удобными и безопасными.