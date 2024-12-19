В 2024 году Рязанская область планирует побить рекорд по производству яиц, молока и мяса

В Рязанской области значительно увеличили количество производства молока, мяса, яиц. Соответствующую информацию дает Рязаньстат.

В Рязанской области в 2024 году за 11 месяцев произведено 595 тысяч тонн коровьего молока, 111,8 тысяч тонн мяса, 1 миллиард 278 миллионов яиц. Увеличение объемов мяса достигнуто благодаря началу работы свиноводческих комплексов в Кораблинском районе и Ряжском округе.

В 2024 году Рязанский регион планирует побить рекорд по производству количества яиц и побить результат за последние 30 лет по объемам молока и мяса. Главными точками по производительности молока в этом году стали комплексы в Спасском и Касимовском районах.

«Наши животноводы ежегодно укрепляют продовольственный суверенитет – повышают обеспеченность по основным продуктам питания. Рязанский регион полностью выполняет поставленные задачи по производству сельскохозяйственной продукции и демонстрирует непрерывный поступательный рост более 10 лет подряд», – отметил Александр Шаститко, заместитель Председателя Правительства Рязанской области.

С 2013 по 2023 годы производство молока в регионе выросло на 76%, мяса – на 57%, яиц – на 81%.