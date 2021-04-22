Утверждён генеральный план города Касимова

ГУ архитектуры и градостроительства Рязанской области утвердило генеральный план города Касимова. Постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых и реконструируемых объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение представлены в таблице.
|Наименование объекта
|Местоположение
|Статус объекта
|Вид функциона-льной зоны
|Реконструкция комплексной спортивной площадки
|Рязанская область, г. Касимов, ул. Северная
|реконструи-руемый
|зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
|Строительство хоккейной коробки
|Рязанская область, г. Касимов, ул. Северная
|планируе-мый
|зона застройки индивидуальными жилыми домами
|Реконструкция хоккейного корта
|Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский
|реконструи-руемый
|зона специализи-рованной общественной застройки
|Реконструкция хоккейной коробки
|Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, около д. 191
|реконструи-руемый
|зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
|Строительство крытой ледовой арены
|Рязанская область, г. Касимов, ул. Окружная
|планируе-мый
|многофунк-циональная общественно-деловая зона
|Строительство школы
|Рязанская область, г. Касимов, ул. Горького, д. 30
|планируе-мый
|зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
В генеральном плане муниципального образования — городской округ город Касимов выделены следующие функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:
|Наименование зоны
|Площадь, га
|Зона застройки индивидуальными жилыми домами
|622,7
|Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
|142,53
|Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
|84,33
|Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше)
|1,21
|Многофункциональная общественно-деловая зона
|24,78
|Зона специализированной общественной застройки
|18,17
|Зона исторической застройки
|354,38
|Производственная зона
|373,9
|Коммунально-складская зона
|6,82
|Зона инженерной инфраструктуры
|14,95
|Зона транспортной инфраструктуры
|95,89
|Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
|116,15
|Зоны сельскохозяйственного использования
|404
|Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
|128,58
|Зона лесов
|1094,74
|Зона озелененных территорий специального назначения
|11,14
|Зона кладбищ
|17,02
|Зона режимных территорий
|3,46
На территории муниципального образования не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.
Карта границ населённых пунктов