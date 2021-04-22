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Четверг, 22 апреля, 2021
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Утверждён генеральный план города Касимова

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ГУ архитектуры и градостроительства Рязанской области утвердило генеральный план города Касимова. Постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых и реконструируемых объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение представлены в таблице.

Наименование объекта           МестоположениеСтатус объектаВид функциона-льной зоны
Реконструкция комплексной спортивной площадкиРязанская область, г. Касимов, ул. Севернаяреконструи-руемыйзона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
Строительство хоккейной коробкиРязанская область, г. Касимов,  ул. Севернаяпланируе-мыйзона застройки индивидуальными жилыми домами
Реконструкция хоккейного кортаРязанская область, г. Касимов, мкр. Приокскийреконструи-руемыйзона специализи-рованной общественной застройки
Реконструкция хоккейной коробкиРязанская область, г. Касимов, ул. Советская, около д. 191реконструи-руемыйзона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
Строительство крытой ледовой ареныРязанская область, г. Касимов, ул. Окружнаяпланируе-мыймногофунк-циональная общественно-деловая зона
Строительство школыРязанская область, г. Касимов, ул. Горького, д. 30планируе-мыйзона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

В генеральном плане муниципального образования — городской округ город Касимов выделены следующие функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

Наименование зоныПлощадь, га
Зона застройки индивидуальными жилыми домами622,7
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)142,53
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)84,33
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше)1,21
Многофункциональная общественно-деловая зона24,78
Зона специализированной общественной застройки18,17
Зона исторической застройки354,38
Производственная зона373,9
Коммунально-складская зона6,82
Зона инженерной инфраструктуры14,95
Зона транспортной инфраструктуры95,89
Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан116,15
Зоны сельскохозяйственного использования404
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)128,58
Зона лесов1094,74
Зона озелененных территорий специального назначения11,14
Зона кладбищ17,02
Зона режимных территорий3,46

На территории муниципального образования не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.

Генеральный план Касимова

Карта границ населённых пунктов

Карта функциональных зон

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