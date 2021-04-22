Утверждён генеральный план города Касимова

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ГУ архитектуры и градостроительства Рязанской области утвердило генеральный план города Касимова. Постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых и реконструируемых объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение представлены в таблице.

Наименование объекта Местоположение Статус объекта Вид функциона-льной зоны Реконструкция комплексной спортивной площадки Рязанская область, г. Касимов, ул. Северная реконструи-руемый зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) Строительство хоккейной коробки Рязанская область, г. Касимов, ул. Северная планируе-мый зона застройки индивидуальными жилыми домами Реконструкция хоккейного корта Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский реконструи-руемый зона специализи-рованной общественной застройки Реконструкция хоккейной коробки Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, около д. 191 реконструи-руемый зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) Строительство крытой ледовой арены Рязанская область, г. Касимов, ул. Окружная планируе-мый многофунк-циональная общественно-деловая зона Строительство школы Рязанская область, г. Касимов, ул. Горького, д. 30 планируе-мый зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

В генеральном плане муниципального образования — городской округ город Касимов выделены следующие функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

Наименование зоны Площадь, га Зона застройки индивидуальными жилыми домами 622,7 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) 142,53 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) 84,33 Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше) 1,21 Многофункциональная общественно-деловая зона 24,78 Зона специализированной общественной застройки 18,17 Зона исторической застройки 354,38 Производственная зона 373,9 Коммунально-складская зона 6,82 Зона инженерной инфраструктуры 14,95 Зона транспортной инфраструктуры 95,89 Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 116,15 Зоны сельскохозяйственного использования 404 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 128,58 Зона лесов 1094,74 Зона озелененных территорий специального назначения 11,14 Зона кладбищ 17,02 Зона режимных территорий 3,46

На территории муниципального образования не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.

Генеральный план Касимова

Карта границ населённых пунктов

Карта функциональных зон