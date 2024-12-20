Утренние удары по целям на Украине: что известно

Утром 20 декабря российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. О том, что известно на данный момент о целях атаки, сообщил телеграм-канал «RT на русском».

В Киеве прогремела серия мощных взрывов, сообщили местные СМИ. Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что работала система ПВО.

В Голосеевском районе Киева повреждена тепломагистраль и газовая труба, сообщил Кличко.

Поступали сообщения о прилётах в Черкассах и подконтрольном Украине Херсоне.

Ночью удары также зафиксировали в Бориспольском районе Киевской области.

Украинские СМИ пишут о взрывах в Василькове Киевской области, где расположен военный аэродром.