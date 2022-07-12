Устроивший резню в автобусе в Новой Москве взят под стражу

Суд отправил под стражу 22-летнего молодого человека, который напал с ножом на пассажира автобуса. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По версии следствия, преступление совершено ночью 31 декабря 2019 года в автобусе, ехавшем по улице Фитаревская посёлка Коммунарка. Во время ссоры молодой человек нанёс оппоненту множество ударов ножом. К счастью, благодаря оказанной вовремя помощи, пострадавший выжил.

Подозреваемый долгое время скрывался, недавно мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).