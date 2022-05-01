Ушёл из жизни профессор РГАТУ Михаил Латышёнок

В субботу, 30 апреля, на 66-м году жизни скончался профессор Рязанского государственного агротехнологического университета Михаил Борисович Латышёнок. Об этом сообщила группа РГАТУ Вконтакте.

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Латышёнок — уроженец Рязани. В 1975 году закончил строительный технику, пошёл в армию. Вернувшись со срочной службы, поступил в сельхозинститут. В 1983 году получил диплом по специальности «Механизация сельского хозяйства».

Работал главным инженером районного отделения «Сельхозхимии» Путятинского района, затем ведущим научным сотрудником ВНИИ производственного института агрохимического обслуживания сельского хозяйства.

С 1994 года трудился в Рязанском агротехнологическом университете. В 2019 году перешел на должность профессора кафедры организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности.

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Гражданская панихида пройдёт 2 мая, в 10 часов, по адресу: Рязань, улица Вишнёвая, 35.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.