Ушёл из жизни народный артист России Олег Ханов

Алексей Самохин
Олег Ханов, фото: t.me/radiyhabirov

На 74-м году жизни скончался народный артист России и Башкортостана Олег Закирович Ханов. О невосполнимой утрате сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале.

Хабиров отметил, что Олег Ханов был великим артистом, режиссёром и «очень глубоким, светлым человеком». Главное, по словам главы республики, — это то, что его очень любили зрители, где бы он ни работал.

Олег Ханов был лауреатом множества наград и премий, включая:

  • Народный артист России и Башкортостана.
  • Госпремия Российской Федерации в области литературы и искусства.
  • Госпремия республики имени Салавата Юлаева.
  • Международная премия Станиславского.

Радий Хабиров выразил глубокие соболезнования родным и близким актёра.

Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.
76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было. 
На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации
Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

О разрешении на удары рассказал Кит Келлог в эфире Fox News.
Причиной гибели ребенка при ударе БПЛА в Воскресенске стала роковая случайность

Мальчик, погибший вместе с прабабушкой при ударе украинского БПЛА...

Врач объяснил пользу регулярного осеннего секса с постоянным партнёром 

По словам эксперта, регулярный секс с постоянным партнёром оказывает выраженное положительное влияние на настроение, общее самочувствие и даже повышает иммунитет.

«Мухи не обидит»: стали известны подробности жизни мужчины, зарезавшего начальницу в Москве

Как стало известно «МК», с предыдущего места работы Константин Т. также ушёл со скандалом.

Заплатят в аду: что Трамп сказал об урегулировании на Украине 

Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на организацию встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Ресторанный критик Лошманов поделился рецептом ля‌вишей от рязанских татар

Рецептом с Романом Лошмановым поделилась руководительница местного народного ансамбля «Сабантуй» Рива Бурнашева.

Зеленский заявил о «критической ситуации» на Запорожской АЭС

По словам политика, станция уже семь дней снабжается электричеством от дизель-генераторов, оборудование которых не рассчитано на такой длительный режим работы.

Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал «задушить Крым» 

По мнению Уоллеса, Крым имеет для президента России Владимира Путина «сакральное значение», сравнимое с Храмовой горой, что и делает полуостров главной целью.

Сотрудники двух образовательных учреждений Рязанской области получили матпомощь не в полном объеме

Установлено, что в этих образовательных учреждениях материальная помощь руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам выплачивалась не в полном объёме

Певец Сергей Жуков находится в больнице рядом с матерью

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что мать Жукова была госпитализирована из-за нарушения кровообращения в задних отделах мозга.

Платные парковки могут заметно подорожать в Рязанской области

Соответствующий проект постановления регионального правительства опубликован на официальном сайте.

Эксперт оценил риски блэкаута в Белгороде после ударов ВСУ

Чтобы полностью отправить Белгород в долгий блэкаут, Украине потребовалось бы уничтожить все сети, связывающие город с соседними регионами.

Альпинистка Наталья Наговицина, погибшая на Пике Победы, могла оставить предсмертную записку

Наговицина, напомним, осталась в палатке на высоте около семи тысяч метров со сломанной ногой. Спасти её не удалось.

Решить проблемы с освещением в Рязанской области поручил Павел Малков

Жители, в частности, сообщали о неработающих светильниках на Куйбышевском шоссе, в районе Сысоево, в парке Белякова.

Врачи спасли 100-летнюю пациентку от инсульта в Рязани

У нее появились слабость в правой части тела и проблемы с речью.

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Ряжске

26-летний водитель из Александро-Невского района, управлявший «Ладой Приорой», при выполнении левого поворота не уступил дорогу встречному автомобилю.

В Рязани завершен капитальный ремонт на улице Высоковольтной

Протяженность обновленных теплотрасс составила 2277 метров