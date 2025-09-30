Ушёл из жизни народный артист России Олег Ханов

На 74-м году жизни скончался народный артист России и Башкортостана Олег Закирович Ханов. О невосполнимой утрате сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале.

Хабиров отметил, что Олег Ханов был великим артистом, режиссёром и «очень глубоким, светлым человеком». Главное, по словам главы республики, — это то, что его очень любили зрители, где бы он ни работал.

Олег Ханов был лауреатом множества наград и премий, включая:

Народный артист России и Башкортостана.

Госпремия Российской Федерации в области литературы и искусства.

Госпремия республики имени Салавата Юлаева.

Международная премия Станиславского.

Радий Хабиров выразил глубокие соболезнования родным и близким актёра.