Уральская банда, пытавшая студенток, снимала на видео издевательства над людьми

Компания парней в Каменске-Уральском, которых обвиняют в пытках над двумя студентками на автомойке, мучила еще шестерых человек, пишет Ural Mash со ссылкой на адвоката одной из девушек.

По предварительным данным, злоумышленники орудовали на той же мойке. Среди пострадавших — 19-летний Иван. Он дружил с одним из злоумышленников по имени Давид.

Парня остановили инспекторы на дороге и отвезли в отдел. Вскоре правоохранители нашли в его телефоне видео с унижениями других людей.

«Когда банда об этом узнала, Ивана увезли на автомойку и избили», — говорится в публикации. Реклама

Ранее сообщалось, что молодые люди похитили девушек, поскольку одна из них отказалась встречаться с участником банды. Мужчины засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет, раздели и обливали их ледяной водой.